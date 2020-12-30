ضبط المتهم بقتل سيدة وطفلها في شبرا.. والتحريات: شقيقها هو الجاني

كشفت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة، غموض مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات، حيث تمكن رجال المباحث من التوصل لهوية القاتل وتبين أنه شقيقها، وتحرر محضرا بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور علي جثة ربة منزل وابنها، طفل 5 سنوات، مقتولين في مسكنهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أن الجثتين لـ "تيسير.ج" مطلقة 26 عامًا، ربة منزل، وابنها "مازن" 5 سنوات، يعيشان بمفردهما بمنزل عائلة القتيلة الذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.

وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث، تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد.ج" 21 عامًا، سائق توك توك"، ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث أن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 سنوات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبينت التحقيقات وسؤال شهود العيان بالمنطقة أن المجني عليها مطلقة منذ فترة وتعيش مع شقيقيها، وأنهما فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور علي الجثث، وجار نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح فيما سيجري معاينة كاميرات المراقبة في المنطقة للوصول لآخر مشاهدات للقتيلة وابنها، وتتبع المترددين على المنزل محل الواقعة.