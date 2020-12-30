رئيس جامعة الفيوم: كورونا عجّل بإنشاء مركز أبحاث مكافحة الأوبئة

قال الدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، إنّ فكرة إنشاء مركز أبحاث لمكافحة الأوبئة بالجامعة، بدأت مع بداية انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّ جامعة الفيوم كغيرها يجب أن يكون لها دور بحثي لمجابهة الفيروس، ومن هنا كان التفكير في إنشاء المركز، كما أنّ الفكرة كانت قديمة إلى حد ما، لكن ظهور الجائحة عجّل بتنفيذها.

المركز متخصص في مكافحة وتفشي الأوبئة

وأضاف جابر، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى: «ناقشنا أمر المركز في مجلس الجامعة منذ 7 أشهر، وعُرض على المجلس الأعلى للجامعات وقوبل بترحاب شديد ودعم كبير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء المركز باعتباره الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهو من المراكز المتخصصة بشكل أساسي في مكافحة الأمراض وتفششي الأوبئة عن طريق إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، لذلك كان مجلس الجامعة حريصا على أن يتولى إطلاق المركز وتفعيله من البداية أساتذة متخصصون من كليات الطب، إضافة إلى كليات العلوم والزراعة.

المركز في طريقة لعقد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية

وتابع أنّه من الأهداف الأساسية لهذا المركز هو التواصل مع الباحثين والمتخصصين في مجال مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض وإجراء العديد من الأبحاث المتخصصة في هذا المجال، كما أنّ المركز الآن في طريقة لعقد العديد من الاتفاقيات مع العديد من الهيئات ومؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أنّ مهمة المركز إجراء العديد من الأبحاث ومحاولة نقل الأبحاث التخصصية من الجانب الأكاديمي البحت إلى الجانب التطبيقي، وأعتقد أنّ توجه وزارة التعليم العالي في الوقت الحالي هو تدعيم بشكل أساسي كل الأبحاث ذات الجانب التطبيقي، وفي الفترة الأخيرة تقدمت الجامعة بالعديد من المشروعات البحثية الخاصة بمكافحة الفيروس سواء أبحاث إكلينيكية أو سريرية.

وأشار إلى أنّنا سنلعب دورا توعويا كبيرا لتوعية الناس ضد الفيروسات مثل كورونا وسنعقد ندوات ودورات تدريبية وورش عمل، ونجهز الآن لعقد مؤتمر على أعلى مستوى، وقد يشارك فيه باحثون عالميون عن طريق تقديم مجموعة من الأبحاث ذات الصلة بعمل المركز، وسيكون لها دور كبير جدا في وضع إطار عام لمكافحة تفشي الأمراض والأوبئة في الوقت الحالي.