غلق وتشميع 11 مركزا للدروس في حملات موسعة بكفر الدوار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها، اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية بندر ومركز كفر الدوار، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من إنتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقامت الوحدة بإشراف نعمة شعيب، وخالد الزقم، نائبا رئيس المدينة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية ببندر كفر الدوار برئاسة أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية، بغلق وتشميع عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنطقة العكريشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

كما قامت الوحدة بحملة بنطاق قرية بولين، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار برئاسة الأستاذ أشرف جلال عتلم، ومن خلال الوحدة القروية ببولين وإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة، أسفرت عن غلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتأتي الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، حيث أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تُمثل خطرًا صحيًا على الطلاب، نتيجة للتكدسات وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلاً عن عملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

و في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلقها وضبط المخالفين، وخاصة مع تزايد أعداد الحالات فى الموجة الثانية لفيروس "كورونا المستجد".

جدير بالذكر أن الدولة وفرت العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل، ولاسيما من خلال استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي، مثل افتتاح قنوات تعليمية "مدرستنا ١، مدرستنا ٢" (على التردد: ١٢٢٠٦، معدل ترميز: ٢٧٥٠٠، استقطاب رأسي)، وكذلك موقع التعليم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، بجانب إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة لمساعدة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم.

كما وفرت وزارة التربية والتعليم عددًا من منصات التعليم الإلكترونية، من بينها منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/ ، ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/ ، وأيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg، وكذلك منصة حصص مصر https://www.hesas.eg، فضلاً عن المكتبة الإلكترونية "ذاكر" https://study.ekb.eg/.