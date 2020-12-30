المشرف على «مبتكرون»: حولنا المنهج من شكله العادي لأفلام كرتون

قال أشرف عبدالحميد المشرف على مبادرة ومنصة «مبتكرون»، إنّه جرى إطلاق المنصة قبل نحو 4 سنوات في عام 2017، إذ دخلت في حاضنة إبداع والتي تتبع أكاديمية البحث العلمي ويجرى العمل على تأسيس شركة مبتكرون برعاية الأكاديمية التي تحمست للفكرة منذ البداية، إذ بدأت الفكرة تكون موجودة على الأرض، معربا عن سعادته بآراء أولياء الأمور والطلاب وتفاعلهم مع التطبيق.

حولنا المنهج من شكله العادي لأفلام كرتون

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى: «أطلقنا المنصة مع الفوز بجائزة إبداع في أكاديمية البحث العلمي كأفضل مشروع في البحث العلمي خلال هذه الفترة، ولم يكن التعليم الإلكتروني ظهر بقوة بعد، لكن الآن تغير الوضع كثيرا وأصبح العالم بحاجة أكبر للتعليم الإلكتروني».

وأكد أنّ المبادرة تسد فجوة موجودة لدى الطفل وهي التعليم عن بُعد، لأنها تجذبه، بعد تحويل المنهج من شكله العادي إلى أفلام كرتون، أي أنّ الطفل يدرس بمحتوى درامي لكائنات فضائية تحاول أن تحتل الأرض، بينما يحاول استخدام مواده العلمية من أجل تحرير الأرض.

حصلنا على دعم من أكاديمية البحث العلمي عندما فزنا بالجائزة

وتابع: «نعمل على المنصة منذ 4 سنوات، وبدأنا بمناهج الصفوف الدراسية من الصف الرابع حتى الصف السادس، والأمر مكلف للغاية/ وكنا نمول هذه المنصة ذاتيا، وحصلنا على دعم من أكاديمية البحث العلمي عندما فزنا بالجائزة».

نعمل في المشروع بشكل تجاري بعد إطلاق الشركة

وأشار، إلى أنّنا سنحاول أن نعمل في المشروع بشكل تجاري بعد إطلاق الشركة ونحاول تسويق التطبيق جيدا حتى يستفيد منه الأطفال وأولياء الأمور.