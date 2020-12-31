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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:17 ص | الخميس 31 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها التي تقدمها بشكل يومي للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 ديسمبر الحالي حسب التوقيت المحلي لبعض المدن والمحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب: 05:12

أذان العشاء: 06:33 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب 05:05

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:25

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:19 

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:52

أذان المغرب: 05:12

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:26

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