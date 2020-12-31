بالتفاصيل.. محاور وطرق الجيزة الجديدة بعد التطوير

بدأت محافظة الجيزة في فتح شرايين جديدة للطرق لتحقيق السيولة المرورية وللربط بين الأحياء والمراكز والمدن إضافة إلى رفع كفاءة القرى مع المتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات، للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير، ووفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

مشروعات الطرق والرصف بين المراكز والمدن

- وضع الطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس شبرامنت بطول 970 مترا تقريبا بنطاق مركز أبو النمرس

- استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550 مترا، والذى يربط بين طريق مدرسة القصر الابتدائية وحتى مسجد السلام.

- رصف طريق بئر نصر بطول 600 متر، والانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسي بطول 500 متر بنطاق مركز الواحات البحرية

- البدء في أعمال رصف شارع الفرن الآلى بدهشور بمركز ومدينة البدرشين استجابة لمطالب المواطنين

- استكمال الطبقة الرابطة بطريق البر الشرقي لجسر ترعة المريوطية بدءاً من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم بطول 3 كيلومترات وعرض 20 مترا.

- وضع طبقة الأسفلت الثانية بشارع سعد زغلول ابتداء من شارع العمدة بمدينة الحوامدية وهو محور مروري يشهد أعمال تطوير بالكامل

- تركيب الإنترلوك بشوارع النادي وأبو بكر الصديق وجمال عبدالناصر بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم.

محاور للربط مع متفرعات شارع الأهرام

- الانتهاء من الرصف بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم وحتى شارع فيصل

- الانتهاء من شارع الجمال المتفرع من شارع بسام الشريف

-الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع نشأت المتفرع من شارع الهرم وحتى شارع النادي الرياضي.

- البدء فى وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع سلامة الراضي من شارع الهرم

تخطيط مرورى لـــ 4 محاور مرورية بالعمرانية

- شارع الشعب من شارع ترعة الزمر وحتى شارع جمال الدين الأفغاني

- شوارع محمود سامى البارودى والديواني وكفر طهرمس من شارع الهرم .

- وضع طبقة الرصف الأولى بشارع حسين الجيزاوى ضمن الخطة الاستثمارية لحى العجوزة وجارى استكمال الأعمال.