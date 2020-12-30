مصدر: التعاقد مع العيادات الخاصة في «التأمين الصحي» قريبا

تدرس وزارتا، المالية والصحة، إجراء تعديلات على منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية بالاستعانة بالمنشآت الطبية الخاصة، وعيادات الأطباء.

وكشف مسؤول مطلع بنظام التأمين الصحي الشامل، عن أن الحكومة تخطط لتوسيع المنظومة، عبر التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية لتشمل مقدمي خدمات من القطاعين العام والخاص بدلاً من الاعتماد على المنشآت الطبية المملوكة للحكومة فقط، بجانب هيئة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعديلات الحالية ستمكن المرضى مستقبلاً من التعاقد مع العيادات الخاصة.

وأضاف المسئول لـ«الوطن»: سيكون بمقدور المواطن الذهاب للطبيب الذي يختاره، وإجراء العمليات الجراحية وتوقيع الكشف والمتابعة في أي منشأة طبية أو عيادة خاصة، حال الاتفاق على ذلك، مع تسعير الخدمات الطبية المقدمة منهم بشكل عادل.

2300 خدمة

وسبق أن كشف "المسئول" أن الوزارتين تدخلان حالياً تعديلات جديدة علي قوائم مقدمي الخدمات التأمينية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وقال إنه جاري وضع اللمسات النهائية على تحديث قوائم أسعار التعاقد، حيث تقدم "المنظومة" للمنتفعين بها أكثر من 2300 خدمة صحية في الوقت الحالي، تغطي أغلب الأمراض التي يعاني منها المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.