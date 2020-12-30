نبيه الوحش: زوجة أبو لهب هتحضن 3 فنانات في جهنم.. وأزهرية: سوء أدب

أثار المحامي نبيه الوحش حالة من الجدل بعدما نشر دعاء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» والذي دعا به على الفنانة رانيا يوسف، وزميلتها ياسمين صبري والمخرجة إيناس الدغيدي، وتمنى لهن دخول جهنم وبئس المصير لتحريضهن على الفجور والجنس، على حد وصفه.

وقال الوحش: «بعد تصريحات الداعية إلى الهلس والجنس والتحريض على الفسق والفجور إيناس الدغيدي، وتصريح رانيا يوسف بأنها تمتاز بمؤخرة مميزة عن باقي الفنانات، والذي به دعوة لتوصيل الجنس الصريح للمنازل، وبعد تصريح ياسمين صبري بأن الموت أهون عليها من الحجاب، وأنه لا فرق بين البكيني والحجاب، وقد سبقتها إلى ذالك الداعية إيناس بقولها ربنا ما يكتب عليا الحجاب، أقول لهم إننا سوف ندعو لكم بأن ربنا يحرمكم من هذه الفريضة».

وأضاف: «ندعو لكم جميعا بأن ربنا يكرمكم بأن تأخذكم بالأحضان أم جميل مرات أبو لهب في الآخرة، الواحدة تلو الأخرى، وعلى جهنم حدف وبئس المصير، قولوا جميعا آمين آمين».

وسادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن هذه الطريقة ليست مناسبة من القائل وسوء تصرف منه، وذلك لأن أسلوبه لا يليق وخارج عن اللياقة والأدب الذي لا يناسب سماحة الدين الإسلامي في النصح».

وأضافت نصير لـ«الوطن» أنه لابد من أن يتحلى المسلم بأدب النصيحة، وأن يطلب لهم الهداية لأن هذا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى، وإذا سُمع من أي إنسان سواء فنان أو غيره بتصريحات لا تتفق مع أدب الإسلام فيجب أن يدعو له بالهداية.

وأوضحت نصير أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنصح بطريقة تتناسب مع الدعوة الإسلامية لقوله عزوجل: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصح صحابته في جميع الأمور، فكان ينصحهم في الأمور التعبدية، والقضايا الدعوية، والشؤون الأسرية وغيرها.