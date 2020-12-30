6 أنواع من الضرائب يدفعها المصريون.. الدخل وكسب العمل في المقدمة

قال الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المواطن في مصر يخضع لنحو 6 أنواع من الضرائب وفقا للنظام الضريبي المصري.

وأضاف مطر لـ«الوطن» أن النظام الضريبي في مصر يفرق بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والشركات، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتم محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح الضريبية بعد احتساب حدود الإعفاء، أما الشخصيات الاعتبارية فتخضع لنوع واحد من الضرائب وهو ضرائب الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.

وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ 6 أنواع من الضرائب يقسمها النظام الضريبي في مصر إلى ثلاثة أنواع رئيسية الأول ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة وضرائب عقارية.

وتابع أن الضرائب غير المباشرة يخضع لها المواطن بطريقة غير مباشرة وهي تنقسم إلى نوعين الأول ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها المواطن وفق شرائح ضريبية بينما النوع الثاني الضرائب الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.

وقسم الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن إلى 4 أنواع رئيسية هي ضريبة الدخل وضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري وضريبة كسب العمل وأخيرا ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن هذه الأنواع الأربعة يتم احتساب الضريبة وفقا للشرائح الضريبية.

وأشار إلى أن النظام الضريبي قسم الضرائب التي يدفعها المواطن إلى شرائح بعد خصم الإعفاءات من إجمالي الدخل وهما حد الإعفاء الضريبي بقيمة 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي سيكون الدخل معفى من الضريبة حتى 24 ألف جنيه سنويا معفاة من الضرائب. ولفت إلى أن ما زاد على الـ 24 ألف جنيه يخضع للضريبة ولكن بشرائح كالتالي..

الشريحة الأولى

- وهي الشريحة التي تتراوح بين 15-30 ألف جنيه وتخضع للضريبة بنسبة بـ2.5%.

الشريحة الثانية

- الدخل يتراوح بين 30-45 ألف جنيه تخضع لضريبة بنسبة 10%.

الشريحة الثالثة

- الدخل يتراوح بين 45-60 ألف جنيه يخضع بنسبة 15%.

الشريحة الرابعة

- الدخل يتراوح بين 60 - 200 ألف جنيه بنسبة 20%.

الشريحة الخامسة

- الدخول التي تزيد عن 200 ألف جنيه تخضع بنسبة 25%.

النوع الثاني: ضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري

وأوضح مطر أن النوع الأول من الضرائب المباشرة هو ضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، لافتا إلى أنه يخضع لهذا النوع من الضرائب أصحاب المحلات التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردين والحرفيين وليس على الشخصيات الاعتبارية.

النوع الثالث: ضريبة الدخل

وأشار إلى أن النوع الثاني هو ضريبة الدخل ويمثل المهن الحرة مثل الدكتور والمهندس والمحامي والصحفي وغيرها من هذه المهن تخضع لضريبة المهن الحرة وفقا للشرائح السابق ذكرها.

النوع الرابع: ضريبة كسب العمل

أما النوع الثالث من الضرائب المباشرة فهي ضريبة كسب العمل تفرضها الدولة على المرتبات والأجور وتخضع أيضا لنفس الشرائح السابق ذكرها.

النوع الخامس: ضريبة التصرفات العقارية

أما النوع الرابع من الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن هو ضريبة التصرف العقاري مشيرا إلى أن في حالة بيع مالك لشقته التمليك لمرة واحدة يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف لافتا إلى أن في حالة التصرف العقاري لأكثر من مرة لنفس الوحدة يخضع لضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي وفقا للشرائح ولا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.

النوع السادس: الضريبة العقارية

والنوع السادس هو الضريبة العقارية حيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أيضا بتحصيل ضريبة على الوحدات السكنية التي تزيد على 2 مليون جنيه، موضحا أن الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته تعفى من الضريبة إذا كانت قيمتها أقل من مليوني جنيه.