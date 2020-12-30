استشاري ببريطانيا: 100 ألف شخص خضعوا للتجارب السريرية لـ «إسترا زينكا»

صرح الدكتور محب شلبي، استشاري وزميل الكلية الملكية البريطانية، أن بريطانيا اعتمدت مساء أمس الثلاثاء، لقاح «أسترا زينكا» للاستخدام في مواجهة وباء كورونا المستجد ببريطانيا، ويعتبر هذا أول اعتماد لذلك اللقاح في العالم اجمع، مشيرا إلى أنه من المعروف، أن دراسات وأبحاث وتجارب هذا اللقاح، عملت بأربع دول وهى إنجلترا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وخضع لتجاربها السريرية 100 ألف شخص وأكثر من أجناس بشرية مختلفة. لأنهم يحاولون تجريب اللقاح على الأجناس المختلفة من البشر، لافتا إلى أن ذلك يرجع لمعرفتهم بأن فيروس كوفيد 19 يؤثر في الملونين وأصحاب البشرة السمراء، بشكل أكبر من أصحاب البشرة البيضاء.

تأثير أكبر على أصحاب البشرة السمراء

وأوضح «شلبي»، خلال لقائه عبر skype بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إنجلترا تضم أجناسا مختلفة من البشر، واكتشفوا أن الهنود وأصحاب البشرة السمراء يتأثرون بفيروس كورونا بشكل أكبر من الأوربيين، كاشفا أن أصحاب البشرة السمراء، نسبة الموت بالفيروس لديهم أعلى وكذلك قوة تأثير الفيروس عليهم أكثر، من باقي الأجناس، ولهذا حرصوا أن يخضع جميع أجناس الأرض للتجارب السريرية الخاصة بهذا اللقاح، حيث خضع لها بشر من إفريقيا وأوربا وآسيا وكذلك أمريكا اللاتينية، حتى يتعرفوا على تأثير هذا اللقاح على هذه الأجناس.

وأشار إلى أن التعرض للشمس أمر صحي جدا، في مواجهة هذا الوباء، لأن التعرض للشمس يعين حصول الجسم على فيتامين d، الذي أثبت أهميته في مواجهة فيروس كورنا، لافتا أنه لا يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الطعام، فقط عن طريق أخذه كأدوية أو حبوب، أو من خلال أشعة الشمس، مؤكدا أن هذا الكلام مثبت علميا.

وقال إن التجارب السريرية لهذا اللقاح خضع لها حوالي 100 ألف إنسان، وعلى إثره صرحت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ عمليات التطعيم بهذا اللقاح بداية من الرابع من يناير القادم، منبها أن اللقاح يتم أخذه على جرعتين، ووفقا للتجارب تمت في البرازيل عن طريق التطعيم نصف جرعة من اللقاح ثم التطعيم بعد ذلك بباقي الجرعة، فإن في هذه الحالة يصل تأثير اللقاح إلى نسبة 90% في الحماية من كوفيد 19.

وأكمل «شلبي»، أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن اللقاح يتم أخذه على جرعتين كاملتين بينهما فترة تصل إلى 3 شهور، لافتا أنه من الممكن أن يتم التطعيم بالجرعتين بعد 4 أسابيع فقط، لكن المنظمة صرحت بأنهم يفضلوا أن تكون الفترة بين الجرعتين 3 شهور، لأنهم اكتشفوا أن ذلك يزيد من فاعلية اللقاح، بالإضافة إلى أنه يعطي فرصة للحكومات في توفير اللقاحات.