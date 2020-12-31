هل يقع الطلاق الشفوي؟.. أمين الفتوي يجيب: في هذه الحالة

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.

وأضاف «ممدوح»، أن الخلط يأتى بين الإنشاء والتوثيق، فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا، أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: «على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص، وإذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره، فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا».

وتابع: «عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد قول ولى المرأة للزوج زوجتك ابنتى والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته أنت طالق، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون».

وأضاف: «محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى توثيقا أى إثباتا».

واختتم: «على كل حال الطلاق الشفوى إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وما يؤكد وقوعه المفتى بعد التحقيق من الزوج»، قائلاً «من كل 3 آلاف حالة 3 حالات فقط يقع فيها الطلاق».