غدا.. «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه

تطرح الحكومة اليوم الخميس، آخر طروحات عام 2020، حيث يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أعلن عن نيته طرحين من أذون الخزانة، الأول بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 182 يوما، وتستحق في شهر يوليو من عام 2021، بينما الطرح الثاني بقيمة 12.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 364 يوما، وتستحق في يناير 2022.

وتنيب وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة بشكل أسبوعي وتستهدف وزارة المالية.

576 مليار جنيه زيادة في الناتج المحلي

ونجحت مصر في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 576 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020.

ووفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 5.850 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020، مقارنة بنحو 5.250 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019.

العجز الكلي 462 مليار جنيه

وسجل العجز الكلي للموازنة نحو 462 مليار جنيه بنسبة 7.79% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي 429 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019.

وسجلت الإيرادات الضريبة نحو 739 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ 736 مليار جنيه إيرادات العام المالي 2018-2019، وتضمنت الإيرادات 5.2 مليارجنيه منح دولية علاوة على إيرادات أخرى بقيمة 230 مليار جنيه، بينما سجلت إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة نحو 1.4 تريليون جنيه في نهاية عام 2019-2020 مقابل 1.369 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019، وتضمنت نحو 288 مليار جنيه مقابل الأجور وتعويضات للعاملين بالدولة نهاية العام المالي الماضي مقابل 266 مليار جنيه نهاية العام المالي 2018-2019، بالإضافة إلى 69.8 مليار جنيه مقابل شراء السلع والخدمات و568 مليار جنيه مقابل الفوائد، بينما سجلت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 229 مليار جنيه، أما المصروفات الأخرى سجلت نحو 86.8 مليار جنيه، بينما سجل بند شراء الأصول غير المالي (الاستثمارات) نحو 191 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020 المنتهي في 30 يونيو 2020.