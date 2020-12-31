مدير أورمان الأقصر: نحاول توفير حياة أفضل لأهالينا في الصعيد

قال العميد إبراهيم كمال، مدير مشروعات جمعية الأورمان، في محافظة الأقصر، إن الجمعية تنسق مع مبادرة «حياة كريمة» من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الشئون الاجتماعية لرعاية القرى الأكثر احتياجا لتوفير فرص حياة أفضل لهم.

وأكد «كمال»، يتم الاختيار للأسر بعد بحث للحالات للتأكد من استحقاق الحالة لتحديد مدى الدقة والشفافية، ويتم عمل مسحات للمنازل المستهدفة لأسر فقيرة مكونة من الخوص، ويتم إعادة تأهيل المنزل ليكون منزلا صحيا ملائما بالسكن ويليق بالأسرة المصرية، ويتم رفع الشبابيك والأبواب القديمة وتعويضها بأبواب جديدة ويتم تركيب توصيل وصلات مياه جديدة.

تجهيزات لبعض المنازل بالكامل

وأضاف «كمال»، خلال مداخة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية الأولى الأرضية، أن بعض المنازل يتم إعادة تجهيزها بالكامل بكل الأدوات الكهربائية من غسالات وبوتجازات وثلاجات من أجل أن يعيشوا حياة أفضل، وكذلك تتواجد قوافل علاجية مستمرة خاصة قوافل لعلاج العين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يعمل على جفاف العين، لذا يتم إجراء عمليات زرع قرنية وعلاج المياه البيضاء، خاصة لكبار السن وغير القادرين، كما يتم إجراء عمليات قلب لغير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة من خلال القرض الحسن بدون فوائد، كما يتم تقديم منحة مالية لأصحاب المشروعات مع مراقبة الأداء التجاري لهم لمدة 36 شهرا من أجل وضعهم على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية، وكذلك تقديم دعم مادي للمحتاجين، حيث تعمل المبادرة على توفير مساعدات مادية وعينية من الغذاء، وعدد من الأطعمة والمشروبات لمساعدة الأكثر احتياجا في محاولة من الدولة للوقوف بجانب المواطنين خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على اقتصاد أغلب المهن والوظائف، كما يتم توفير السماعات الطبية بسبب عدم قدرة الأشخاص أحيانا على دفع تكاليف العلاج.