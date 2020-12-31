أول طفلة بدوية تفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه: نفسي أطلع «ضابط»

قالت الطفلة نور عبدالقادر، أول فتاة بدوية تفوز ببطولة الجمهورية الكاراتيه، إن عمرها 11 عاما، وتلعب الكاراتيه منذ أن كان عمرها 3 سنوات، وتتمرن في نادي الأندلسية مع الكابتن تامر عبدالرؤوف، وحاليا هي تمتلك الحزم البني، وستكمل مشوارها لكي تنضم لمنتخب مصر للكاراتيه لتمثل مصر في المحافل الدولية، مبينة أنها تستخدم العنف مع الأشخاص الذين يتعرضون لها، كما أنها تخصص وقتا للمذاكرة ووقتا للتمرين، وتتراوح مرات التمرين بين مرتين إلى 3 مرات، وشاركت في البطولة تحت وزن 32 كيلو.

وأضافت «نور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية الأولى الأرضية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أنها تسعى إلى أن تعمل ضابط شرطة عندما تكبر، وتريد أن ترفع اسم مصر خفاقا في المناسبات الدولية والإقليمية، وتحصل على ألقاب كثيرة خاصة عندما تنضم إلى منتخب مصر للكاراتيه، متابعة أن الكابتن الذي يشرف على تدريبها هو السر وراء جعلها تحب هذا الرياضة رغم صغر سنها، لأنه يتعامل معهم باعتباره أبا لهم ويقدم لهم كل الدعم بجانب جو الألفة الذي يسود أوقات التمارين الثابتة أو أوقات التمارين الإضافية التي تأتي قبل البطولة من أجل الاستعدادات الأخيرة والتأكد من جاهزية كل لاعب من الناحية الصحية والرياضية.

وتعد «نور»، أول بنت بدوية من محافظة مرسى مطروح تفوز بهذا اللقب وحصلت الفتاة على دعم مستمر من والدتها بعد وفاة والدها، وكانت تحفزها للاستمرار في اللعبة وتزيد من ثقتها بنفسها، حيث فازت في 6 مباريات متتالية لتصبح بطلة الجمهورية وتفوز بالميدالية الذهبية، وأهدت الطفلة الفوز إلى روح والدها متمنيا أن تكون بطلة لترفع اسمه.