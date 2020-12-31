مسلم يستعرض تجربة مصر في مكافحة الإرهاب: المفترض نقدمها للدول العربية والإفريقية

عرض برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، تقريرًا عن الندوة التثقيفية لأئمة ووعاظ ليبيا والوافدين من أفريقيا، والتي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وناقشت المفاهيم والآليات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستقطاب أنصارها.

مسلم: مصر لديها تجربة جيدة

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر كانت لديها تجربة جيدة في مجملها في مواجهة مثل هذه الأفكار، ومرت بمحنة على الأرض، واستطاعت تجاوزها بفضل وعي شعبها.

وأضاف «مسلم»، في تصريحات نقلها التقرير: «المفروض أن نقدم هذه التجربة إلى الدول الشقيقة العربية والأفريقية».

أقيمت الندوة في إطار ترسيخ مفاهيم الوسطية التي تدعمها المنظمة من خلال فروعها المختلفة داخليا وخارجيا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وا ستكمالا لندوات الدورة التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة ودعاة ليبيا، والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث أقيمت أمس ندوة تثقيفية بعنوان العلاقات المصرية الليبية.

علم الدين: الهدف من التدوة بناء وعي متكامل

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن التحاور والنقاش مع 50 داعية وإماما من ليبيا، لتوضيح آليات مواجهة الأفكار المتطرفة، بينما قال الدكتور محمود علم الدين، إن هذه الدورة استهدفت بناء وعي متكامل الأبعاد والجوانب بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي.

توعية الشباب من خطر التطرف

أما إحسان السايح، عضو فرع المنظمة العربية للمنظمة العلمية لخريجي الأزهر (ليبيا)، فقال إن المحاضرات كانت ممتازة ومهمة جدا، لتوعية الشباب من خطر المتطرفين والتطرف.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية الفن كسلاح لمواجهة التطرف، وأهمية حظر المحتوى الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة توضيح مفهوم «الإعلام الحربي» وظهوره مجددا في المنطقة، وآليات وضوابط «مراقبة» مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية الإعلامية، من خلال تحليل الدعاية الإعلامية للإرهاب.