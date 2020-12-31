القصة الكاملة لذبح «سوسو» وطفليها على يد شقيقها بشبرا

«قتلها بسبب الشك».. عنوان لجريمة بشعة وقعت بدم بارد داخل منزل بسيط فى شارع 2 المتفرع من شارع المجاري بمنطقة شبرا الخيمة، حيث قتل سائق «توك توك» شقيقته وطفليها لمجرد شكه فى سلوكها، ثم أبلغ عن الجريمة، مُدعيا عودته من العمل وأنه تفاجأ بمقتلها واختفاء طفليها من المنزل، إمعانا فى تضليل أجهزة البحث، والتى تمكنت من كشف غموض الجريمة بعد 6 ساعات فقط من وقوعها.

الضحية مُطلقة

يُطلق عليها جيرانها لقب «سوسو»، فهي محبوبة من جيرانها لا خلافات لها مع أحد، وهادئة بطبعها، تزوجت من قبل وانفصلت عن زوجها، ثم انتقلت للعيش فى منزل أسرتها مع شقيقيها.. الأول عامل والثاني سائق توك توك يصغرها بـ 3 سنوات، ووالداها توفاهما الله قبل سنوات، أملت أن يكون الشقيقان عونا لها على تربية طفليها، لكن القدر كان لها رأي آخر وكتب نهايتها وطفليها على يد شقيقها، لمجرد شك فى سلوكها.

سمعتها حسنة

شهود العيان الذين تحدثت «الوطن»، أكدوا أن المجني عليها لم تكن سيئة السمعة كما أدعى شقيقها المتهم بقتلها، كما أنها مكثت فى منزل أسرتها تعكف على تربية الطفلين ولا شاغل لها سوى ذلك فضلا عن خدمة شقيقيها والقيام بأعمال المنزل على أكمل وجه.

بلاغ بالجريمة ومحاولة خداع

تلقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من شقيقين عامل وسائق توك توك، مساء الثلاثاء، باكتشافهما مقتل شقيقتهما، وأكدا أنهما عادا للعمل واكتشفا جثتها وأحد طفليها، كما اكتشفا اختفاء الطفل الآخر.

انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان الحادث، واستمعت لأقوال الشقيقين، كما انتشر عدد من أفراد الشرطة السرية في مكان الحادث، وتم تحرير محضر أولي بالحادث، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت لمكان الحادث، وأمرت بتشريح الجثتين، وإجراء تحريات سريعة مكثفة للتوصل لمكان الطفل الثاني.

تحريات مكثفة تكشف الحقيقة بعد 6 ساعات

أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الجريمة، واتجهت الشكوك لأحد شقيقيها، بعدما أكدت التحريات أن الدخول إلى المنزل كان بطريقة مشروعة وعدم وجود آثار عنف بالمنافذ أو سرقة أي منقولات من المنزل.

اعتراف تفصيلي

وبتطوير مناقشة أحد الشقيقين انهار واعترف بارتكاب الجريمة، أمام فريق البحث الجنائى، وقال إنه تسلل إلى الشقة وذبحها هى وطفليها، لشكه فى سلوكها، وأوضح أنه انتظر حتى غادر شقيقه الأكبر المنزل، ثم قام بخنق شقيقته المجنى عليها حتى فقدت الوعى ثم قام بذبحها ونجليها، ووضع جثة أحد الطفلين والسكين المستخدمة داخل حقيبة، واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة من أعلى كوبرى سرياقوس.

حبس المتهم

من جانبها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له اتهاما بالقتل العمد، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي المعارضات، اليوم الخميس، للنظر فى أمر حبسه.