القصة الكاملة للعثور على جثة رجل ملقاة بالطريق الدائري بالغردقة

تلقى ضباط مباحث الغردقة، بلاغا بالعثور على جثة رجل ملقاة على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وتبين وجود نزيف من الأنف والفم وكسر بالساقين، وعثر بجوار الجثة على هاتفين محمول ومفاتيح سيارة.

أسفرت تحريات المباحث التي أشرف عليه اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، عن أن الجثة لـ«ا. أ. ص»، صاحب محل مستحضرات تجميل، وتبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق، وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، وتم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مرور البحر الأحمر برئاسة العقيد جورج عادل، وعثر على مرايا السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها تحمل أرقامًا مسلسلة للسيارة المتسببة فى الحادث، وبالتحريات بمقر توكيل السيارة تبينت بيانات مالكها، وتم تحديد مرتكب الحادث، وأرقام السيارة، واستصدار أمر من النيابة بضبط مالكها، الذى تبين أنه مالك أحد الفنادق السياحية بالغردقة.

وأسفرت تحريات المباحث التي أشرف عليه اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، عن أن الجثة لـ«ا. أ. ص»، صاحب محل مستحضرات تجميل، لقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائرى الأوسط، كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق ، وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، وتم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى.

وتم العثور على مرايا السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها تحمل أرقامًا مسلسلة للسيارة المتسببة فى الحادث، وبالانتقال إلى مقر توكيل السيارة تبينت بيانات مالكها، وتم تحديد مرتكب الحادث، وأرقام السيارة، واستصدار أمر من النيابة بضبط مالكها، الذى تبين أنه مالك أحد الفنادق السياحية بالغردقة.

تم إخطار النيابة بالواقعة وتم إصدار أمر ضبط وإحضار لصاحب الفندق مرتكب الواقعة وتم ضبطه ووجهت له النيابة القتل الخطأ وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات عمليات النجدة، بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة لرجل على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لرجل ملقى على الأرض يدعي «ا. أ.ص» صاحب محل مستحضرات تجميل ولقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط، ولا توجد آثار فرامل.

كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق رقم ط ر م 7989 وأسفرت التحريات أنها خاصة بصاحب الجثة، وتم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي.

وأكد شاهد أن سيارة قادمة من اتجاه الجونة لميدان جهينه، وأثناء سيرها اصطدمت بالمجني عليه، وتناثر أجزاء من السيارة مرتكبة الحادث، طرحت الرجل أرضا وبه إصابات، وقام باستيقاف إحدى سيارات النجدة المارة بمكان الحادث، كما أنه لم يشاهد سيارة مرتكبة الحادث.

وأمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع ضباط مباحث الغردقة تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر لسرعة ضبط الجاني.

وتمكن ضباط مباحث مرور البحر الأحمر، برئاسة المقدم جورج عادل، في الوصول إلى فك لغز العثور على جثة رجل ملقاه على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة، وعليها آثار نزيف بالأنف والفم وكسر بالساقين، وعثر بجوار الجثة على هاتفين محمول ومفاتيح سيارة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث مالك أحد الفنادق السياحية بشارع الشيراتون بالغردقة، وتم التوصل إليه من خلال أرقام مسلسلة على مرايا سيارة، عُثر عليها فى منطقة الحادث.