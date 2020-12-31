«دهبها زغلل عنينا».. اعترافات شابين قتلا جارتهما لسرقة 4 غوايش

«كنا معديين من الشارع لقيناها قاعدة قدام بيتها وفي إيدها 4 غوايش دهب بيلمعوا مع الشمس ويزغللوا العين وإحنا مش شغالين عشان بنشتغل عمال في البناء والحال واقف بسبب كورونا وفكرنا نسرق الغوايش ونبيعها نفك زنقتنا بيها، دخلنا عليها وهي نايمة وضربناها بالمطواه على دماغها وأغمى عليها وخلعناها الغوايش وهربنا»، بهذه الكلمات اعترفا متهمان بتفاصيل سرقتهما لجارتهما المسنة وضربها على رأسها ضربة أدخلتها في غيبوبة توفيت على إثرها بعد احتجازها بالمستشفى يومين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من مزارع بالعثور على شقيقته المُسنة التي تُقيم بالمنزل بمفردها، مغشيًا عليها في منزلها، وعندما نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي أخبروه بإصابتها بنزيف بالمخ وغيبوبة نتيجة تلقيها ضربة قوية على رأسها، واكتشف اختفاء 4 غوايش ذهبية من يدها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبينّ أنّ مرتكبي الواقعة شابان من جيران المجني عليها، وهما أحمد هلال علي (23 عامًا) عامل، وشعبان محمود سعيد (21 عامًا)، وأنّها كانا يمران من الشارع خلال جلوس الضحية «قمر عبدالهادي محمد حسن» (65 عامًا) في الشارع أمام منزلها وشاهداها ترتدي 4 غوايش ذهبية فقررا سرقتها لمرورهما بضائقة مالية بسبب توقفهم عن العمل وحاجتهم إلى المال، فتسللا إلى منزلها ليلًا وضربها أحدهما على رأسها بيد مطواه فأحدث إصابتها وسرقا الذهب وفرا هاربين.

وكشفت التحريات الأولية أنّ «قمر» قد أنجزت مهامها المنزلية ووجدت الجو دافئًا فقررت الخروج إلى الشارع والجلوس أمام منزلها لتستمتع بأشعة الشمس الدافئة، ولم تكن تعرف أنّ جلوسها أمام منزلها سيكون سببًا في نهاية حياتها قتلًا على يد جاريها، حيث ظلت منذ صلاة العصر وحتى المغرب جالسة أمام المنزل ثم دخلت إلى المنزل لتحتمي بدفئ جدرانه، واستلقت فوق سريرها وغطت في نوم عميق.

واعترف المتهمان بأنّ لمعان 4 غوايش ذهبية كانت ترتديهم المجني عليها، لم يفارق خيالهما حينما مرا عليها ولفت نظرهم لمعان الذهب الذي تداعبه أشعة الشمس فعقدا النية على سرقتها خصوصًا أنّهما على علم بعيشها بمفردها في المنزل، فانتظرا حتى انطفأت أنوار المنازل وهدأ الشارع وخلد الجميع إلى النوم وتسللا إلى منزل المجني عليها وقبل أن تستفيق من نومها ضربها أحدهما بيد «مطواه» فسقطت مغشيًا عليها وسرقا مصوغاتها الذهبية وفرا هاربين.

وتلقى مركز شرطة إطسا، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي يفيد وفاة الضحية متأثرة بإصابتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة معللين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحاجتهما إلى النقود، وأرشدا عن مكان السلاح المستخدم والمسروقات وتم ضبطهما.

وتحرر بالواقعة المحضر رقم 32087 إداري مركز شرطة إطسا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.