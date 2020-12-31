11 نصيحة للقيادة في الشبورة: توقف في مكان آمن حتى تتمكن من الرؤية

أعلن محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر والتي تصل لحد الضباب مستمرة حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، وهذه الشبورة تتكون نتيجة للاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد في هذه الفترة من العام، موضحا أن هذا الاستقرار في الأحوال الجوية تنتج عنه الشبورة الكثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي تتكون من بعد ساعات الفجر وتستمر حتى بعد الثامنة صباحا، وترتفع مع طلوع الشمس.

الوطن تقدم بعض النصائح لقيادة آمنة للسيارات أثناء الشبورة

هناك عدد من الإرشادات المرورية التي يتعين على كل قائد مركبة الالتزام بها وتطبيقها أثناء قيادة السيارات والمركبات على الطرق المخلتفة أثناء الشبورة المائية، وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث بسبب انخفاض أو انعدام الرؤية.

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث، يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

10-كن حريصًا من السيارات المركونة على جانب الطريق أثناء الشبورة.

11-حال عدم مقدرتك على الرؤية بشكل سليم يمكن التوقف في مكان آمن بعيدًا عن الملفات والمنحنيات وشغل الإشارات الضوئية لحين انقشاع الشبورة.