«تعليم إسكندرية» تحقق في إجبار مريض بكورونا على الامتحان بفناء المدرسة

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من المديرية يترأسها مدير الإدارة، لبدء التحقيق فيما هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار طالب بفيروس كورونا على الامتحان في فناء المدرس.

وقل الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه في انتظار نتيجة التحقيق بعد السماع لكافة الأطراف في الواقعة والتأكد من صحة ما جرى تداوله، لاتخاذ قرار ضد مسؤولي المدرسة حال إدانتهم.

وأجبرت إدارة مدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات بالإسكندرية، طالبا في الصف الأول الثانوي، مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على الحضور لأداء امتحان المواد الإضافية، دون مراعاة لظروفه الصحية.

وزاد الأمر سوءاً حينما قررت المدرسة تنظيم لجنة خاصة للطالب المصاب بالفيروس، واقتصر الأمر على وضع «تخته» وسط فناء المدرسة، في محاولة منهم لإبعاد الطالب المصاب عن باقي زملائه ومعلمي المدرسة لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وآثار منشور على صفحات "الفيس بوك" بشأن الواقعة حالة من الغضب بين رواد الموقع، وأكد المنشور أن إدارة المدرسة أبلغت ولي الأمر بأنه حال عدم إحضار الطالب للامتحان سيعتبر راسبًا حتي لو كان مصاباً بكورونا.

ونشر رواد الموقع صورا للطالب المصاب وهو يرتدي الكمامة والقفازات ويمسك بالقلم ويجلس بالتختة في فناء المدرسة وحيداً تحت أشعة الشمس، وبجواره صندوق قمامة، كما نشر أحد رواد الموقع توينة أكد فيها أن جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقه الامتحان للطالب خوفاً من العدوى، وأن جميع من فى المدرسة من معلمين وعمال وإداريين ومدير المدرسة والطلاب عاملوا الطلاب بقسوة بسبب إصابته.

وانهالت التعليقات الغاضبة واصفة الموقف بأنه غير إنساني ويتسبب في أذى نفسي للطالب المصاب بعد التعامل معه بهذه الطريقة المهينة.