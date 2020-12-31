أسعار الدولار الخميس 31 ديسمبر مستقرة.. و15 بنكا باعه بأعلى سعر

سجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وقبيل ساعات من العام الجديد، استقرارا في البنوك وشركات الصرافة بمصر، وجاء بنكين بين الأقل سعرا لشرائه بـ15.64 جنيه، وهما مصر وأبوظبي الأول.

وباع 15 بنكا الدولار بأعلى سعر، وهي: «البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، وقطر الوطني»، ليباع بـ15.69 جنيه.

وسجّل سعر اليورو استقرارا، ليباع بـ19.22 جنيه كأعلى سعرا للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في بنوك: الأهلي الكويتي بيريوس، قطر الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبي الإسلامي»، وسجّل سعر الإسترليني استقرارا اليوم الخميس 31 ديسمبر، وجاء أعلى سعر في بنكي مصر إيران للتنمية، والمصرف العربي الدولي، بـ21.20 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودى استقرارا ، وبيع بأعلى سعر شراء له، بـ4.18 جنيه، في بنوك «عودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbcسعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

استقر اليوم الخميس 31 ديسمبر سعر الدرهم الإماراتي، وسجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه بـ4.27 جنيه، في بداية التعاملات اليومية، وذلك في بنوك «عودة، المشرق، hsbc، وقطرالوطني».

استقرار السلع 2021

من جانبه، قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة، إنّ تراجع الأسعار عالميًا قبيل ساعات من العام الجديد، يحافظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعارها خلال العام الجديد، موضحا أنّ 70% من مدخلات الإنتاج مستوردة، وارتفاع التكلفة تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

ووصف كاسب، في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بأنّه أمر طبيعي، ولا تأثير له على أسعار السلع الموجودة في الأسواق حاليا، كما أنّ تأثيره على الأسواق يستغرق من 30 إلى 90 يوما، وهي المدة الاستيرادية، خاصة مع بدء التعاقدات الاستيرادية الجديدة خلال الأيام المقبلة، متوقعًا استقرار أسعار السلع الاستراتيجية مقارنة بأسعار العام الماضي، خاصة في فصل الشتاء وعدم حدوث قفزات سعرية.