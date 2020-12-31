للعام الثالث.. حملة "ارسم ضحكة" لتوزيع هدايا العام الجديد بشبرا

واصلت حملة "شبرا الخيمة"، في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، فعاليات مبادرتها "ارسم ضحكة"، للعام الثالث على التوالي، لإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجه المواطنين في المحافظة، خاصةً الأطفال، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال توزيع الهدايا على الأطفال في شوارع شبرا الخيمة.

وقام فريق من شباب الجمعية، بعد الالتزام بكل إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، بجولات عديدة ليلاً ونهاراً في كثير من الشوارع الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن، ووزعوا آلاف الهدايا العينية خلال آخر ثلاثة أيام من 2020.

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، إن الهدف من حملة "ارسم ضحكة" هو إدخال الفرح والبهجة على قلوب الأطفال فى مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، مؤكداً أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات البناءة بشكل دائم ومتواصل.

وتابع "فاروق" بقوله: "نعيش عاماً استثنائياً به الكثير من المتاعب والحزن، بسبب ما أحدثه فيروس كورونا من فقدان بعض الأعزاء علينا جميعاً، ولذا صممنا على تنفيذ الحملة بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية لإدخال البهجة والبسمة على الأطفال والكبار في الشوارع بشبرا الخيمة والقليوبية".

وعبر العديد من مواطني شبرا الخيمة عن فرحتهم بالحملة، التي أكدوا أنها تسهم في إدخال البهجة والسعادة على قلوب الأطفال، واصفين هذه الخطوة بالإيجابية، لرفعها معنويات الأطفال، ومساعدتهم على استقبال العام الجديد ببهجة وسعادة.

وأضاف "فاروق" أن مبادر "ارسم ضحكة" أصبحت حملة أساسية للجمعية، وتحرص على تكرارها بشكل أكبر كل فترة، لما نراه من فرحة عارمة من الأطفال والكبار عند توزيع الهدايا العينية عليهم لرسم الضحكة والبهجة على الوجوه.

وتعد "شبرا الخير" أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، تم تأسيسها وإشهارها تحت رقم (2491) لعام 2018 بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.

وجميع القائمين عليها من الشباب، وتحديداً شباب الصحفيين الاقتصاديين، وتسعى إلى تقديم العديد من الأعمال التنموية والخيرية في البداية بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها نحو مليوني مواطن، ثم التوسع في باقي أنحاء الجمهورية.