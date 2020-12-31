بعد مد المهلة.. سعر الملصق الإلكتروني وشروط وخطوات تركيبه إلكترونيا

حثت وزارة الداخلية المواطنين على ضرورة التوجه إلى إدارات المرور المختلفة لتركيب الملصق الإلكتروني، بعد قرار الوزارة بمد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021، بعد أن تم مد المهلة الخاصة بتركيبه أكثر من مرة، على أن يواجه المتخلفين عن تركيبه غرامات تختلف قيمتها بين 4 آلاف جنيه حتى 8 آلاف جنيه.

وقالت مصادر في تصريح سابق لـ«الوطن» إن الهدف من مد المهلة هو التيسير على المواطنين وتقليل الازدحام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي سعر الملصق الإلكتروني وخطوات سداد الرسوم إلكترونيًا وشروط الدفع «أون لاين» على النحو التالي:

خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني

ويمكن سداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية من خلال إتباع الخطوات التالي:

1) الدخول على موقع بوابة مصر من هنــــــــــا.

2) اختيار خانة إصدار ملصق إلكتروني.

3) الاطلاع على الشروط وبعد الموافقة على الشروط، يتم تسجيل البيانات الخاصة بنوع المركبة، ونوع المحرك، والرخصة.

4) يتم اختيار طريقة الدفع.

شروط دفع رسوم الملصق الإلكتروني إلكترونيا

وحددت بوابة مرور مصر الإكترونية شروط دفع رسوم الملصق الإلكتروني من خلال الموقع كما يلي:

1) أن تكون رخصة المركبة سارية.

2) يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

3) يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

سعر الملصق الإلكتروني

ووصل سعر الملصق الإلكتروني للسيارات لـ150 جنيهًا، قابل للزيادة وفق المدة المتبقية في الرخصة.

يَذكر أن الملصق الإلكتروني يجعل قائد السيارة لا يحتاج للوقوف في الكمائن فهو يحتوي على شريحة لتحديد المعلومات الكاملة عن السيارة وصاحبها.