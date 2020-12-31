«الضرائب»: «SMS» للمقبولين مبدئيا بالوظائف الجديدة وآخر موعد 30 يناير

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتعين على الراغبين في التقدم لشغل وظائف الضرائب: 300 وظيفة مأمور فحص، التي أعلنت عنها أمس الأربعاء، لمدة شهر، الانتباه لضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم عبر البريد الإلكتروني: eg.gov.mof.Jobs://https.

وأكدت المصلحة أنه لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم، أو التي تقدم باليد، أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

وأوضحت مصادر بـ«الضرائب»، أنه سترسل رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم، على أن تفحص تلك المستندات، ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفيا لشروط التقديم، مؤكدة أنه سيتحدد موعد اختبارات التقديم ومكان انعقادها بالنسبة للمستوفين شروط التقديم بعد 30 يناير المقبل، على موقع الوزارة.

وأوضحت المصادر، أن اختبارات التقييم تعقد في صورة إلكترونية على الحاسب الآلي، وتقبل الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، طبقا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقدمين ببيانات غير صحيحة

وأشارت المصادر إلى أنه في حال ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة، سيستبعد المتقدم، ويعتبر غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كانت مصلحة الضرائب، أعلنت أمس، حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة 15 من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع تلقيها طلبات التقديم لمدة شهر، اعتبارا من 30 ديسمبر الجاري.

وطلبت «الضرائب» خريجين لشغل الوظائف من الحاصلين على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب، أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل، بشرط ألا يتجاوز سنهم عند التقديم 27 سنة.