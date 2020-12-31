تحسن الأحوال الجوية بجنوب سيناء.. وسانت كاترين تسجل 4 درجات

بدأت الأحوال الجوية في محافظة جنوب سيناء في التحسن تدريجياً، بعد ظهر اليوم الخميس، حيث ساد طقس معتدل نسبياً، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصةً في مدينة سانت كاترين.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأحوال الجوية بالمدينة في النهار عادية، والطقس معتدل طول اليوم، وتسجل درجات الحرارة في النهار 17 درجة مئوية، أما في الليل تنخفض درجات الحرارة لتسجل 4 درجات، موضحاً أن المدينة لم تتعرض لتساقط الثلوج حتى الآن، واصفاً الامطار التي سقطت عليها خلال الفترة الماضية، بأنها كانت متوسطة.

وفي نفس التوقيت من العام الماضي، سجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة أقل من الصفر، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وعلى فترات مختلفة طوال فصل الشتاء، إلا أن المدينة تشهد أجواءً معتدلة هذا الشتاء، الأمر الذي دعا البعض إلى القول إن "الشتاء الحقيقي لم يصل إلى سانت كاترين حتى الآن".

في نفس السياق، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الطقس كان معتدلاً على معظم أنحاء المحافظة، طوال شهر ديسمبر، وسطعت الشمس معظم ساعات النهار، وأضاف أن معظم المدن سجلت درجات حرارة معتدلة تراوحت بين 17 و22 درجة في غالبية المدن خلال النهار، بينما كانت الحرارة تتراجع ليلاً لتتراوح بين 4 و6 درجات.

وحول استعداد المحافظة لاستقبال موسم الأمطار، قال المحافظ إنه جرى الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بحماية مدن المحافظة من أخطار السيول، مشيراً إلى أن أعمال الحماية تجري على قدم وساق في مدن نويبع ودهب، مشيراً إلى أنه تقرر إقامة عدة مشروعات حماية لمدن خليج السويس من أخطار السيول، بعد تعرض مدن رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة للسيول، مما تسبب في انهيار أجزاء كبيرة من الطرق والبنية التحتية للمدن.

وأوضح أن هذه المشروعات أغلبها جرى تنفيذها بنسبة تعدت 90%، ويجري استكمال الأعمال، خاصة أن هناك توقف دام 6 شهور بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن من أبرز المشروعات، التي يجري تنفيذها حالياً، معبر سيل صناعي في مدينة أبو رديس، بطول 6 كيلومترات وبعرض 30 متراً، يبدأ من مصب "وادي بعبع" وحتى خليج السويس، ماراً بالمدينة، إلى جانب إقامة بحيرات صناعية وطبيعية في أبو رديس ورأس سدر.

وقال إن إجمالي استثمارات أعمال الحماية من أخطار السيول، في المرحلة الثانية، تقارب 300 مليون جنيه، وهي مشروعات تعود بالفائدة على المحافظة، كما أشاد بمشروعي حماية "وادي وتير" ومدينة طابا من أخطار السيول، مؤكداً أنها ساعدت في حماية مدينتي نويبع وطابا من كوارث السيول، خلال العام الماضي وهذا العام.