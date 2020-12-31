«كريسماس» بنكهة كورونا.. نصائح للأسرة لاحتفالات آمنة: علقوا زينة

طقس سنوي يستعد له الملايين في مصر والعالم، اختلفت ملامحه هذا العام كثيرًا في ظل ظروف الوباء الذي أجبر حكومات الدول على إلغاء خطط احتفالات أعياد الميلاد «الكريسماس» هذا العام، واختفت معها التجمعات وصخب أماكن الاحتفالات، وبات المنزل هو المكان الوحيد للاحتفال وسط أجواء عائلية مقتصرة على أفراد الأسرة فقط منعًا للتزاحم.

وتصدّرت مشاهد لإغلاق العام في دول أوروبا، على غير المعتاد في هذا التوقيت السنوي، لتحجيم تفشي وباء فيروس كورونا على احتفالات الكريسماس هذا العام، خاصة ما يتعلق بإغلاق الكنائس وإلغاء قداسات الميلاد أو إقامتها مقتصرة على الكهنة وكبار رجال الدين المسيحي أو بحضور شعبي محدود في بعض الدول.

في هذا الصدد، يوصي الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي والأسري، بعدة نصائح للاحتفال بأجواء الكريسماس في المنزل دون الاختلاط والتزاحم حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لدعم روابط العلاقات الأسرة، بحسب وصفه.

شراء رموز هدايا بابا نويل لإضفاء البهجة وتوطيد علاقات الأسر

كأول نصيحة وجهها هندي للمواطنين خلال حديثه لـ«الوطن»، أوصى الآباء والأمهات باصطحاب أبنائهم، خاصة إذا كانوا في المراحل العمرية الصغيرة، لشراء هدايا جديدة يختارها كل طفل بنفسه، قد تكون أحد أشكال مجسمات رموز هدايا بابا نويل أو حذاء أو ملابس جديدة قدر استطاعة الأب المادية، كنوع من البهجة وتوطيد العلاقة بين الآباء وأبنائهم في ظل الانشغال اليومي بمهام العمل والمسؤوليات.

إلى جانب شراء الهدايا البسيطة، نصح استشاري الطب النفسي، أفراد الأسرة بشراء زينة بسيطة ملونة وتزيين المنزل بها: «ممكن يشتروا بلالين أو زينة عيد الميلاد الملونة كنوع من التغيير في شكل البيت اليوم ده»، ويمكن للأم إعداد الحلوى المفضلة للأسرة بنفسها والجلوس في جو أسري لتناولها معًا في انتظار الساعة 12 منتصف الليل.

شراء تسالي كاللب والسوداني لتناولها أمام التلفاز ليلة رأس السنة

إلى جانب تزيين طاولة الطعام بأطباق الحلوى والفاكهة، أوصى هندي أفراد الأسرة بشراء التسالي البسيطة كاللب والسوداني والفشار لتناولها أمام الفيلم أو المسلسل المفضل ليلة رأس السنة الجديدة: «أزمة كورونا أثرت علينا نفسيا، ويا ريت نستغل اليوم ده نتبسط فيه ونقرب من ولادنا»، بحسب تعبير استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.