الحكومة: ترخيص ربع مليون توك توك وطلاء 125 ألف واجهة منزل في 2020

كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير صادر عنها، تضمن أبرز جهودها في 2020، عن أنّها منحت تراخيص لـ255 ألف توك توك في مصر حتى الآن، موضحة أنّ هناك قرار بشأن حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن والطرق الرئيسية والسريعة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتوعية مالكيها بالسير في إجراءات الترخيص.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنّها حددت أماكن على حدود القرى كمواقف لمركبات التوك توك، مع إيقاف تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، لافتة إلى أنّ الجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور فقط.

طلاء 125 ألف واجهة منزل في مصر

وتحدثت الوزارة عن مدى الإنجاز في التكليف الحكومي الخاص بتوحيد طلاء ألوان واجهات المنازل في مصر، كاشفة عن انتهاء طلاء 125 ألف واجهة منزل في مصر، وتطوير 27 سوقا، بهدف الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية.

تطوير مواقف السيارات هدف التنمية المحلية في 2021

واستمرت وزارة التنمية المحلية في سرد إنجازاتها، كاشفة عن أنّه فيما يتعلق بتطوير منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بها، فهناك جدول زمني للتنفيذ مع الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة.

وذكرت الوزارة أنّها أعلنت تقنين 110 مواقف عشوائية، فضلا عن إزالة 38 موقفا عشوائيا، واستبدال 57 موقف بآخرين من المواقف الحضرية، وتجهيز ساحات انتظار مزودة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، لتحقيق انتظام العمل بها.

وكشفت الوزارة عن نيتها طرح المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات، للاستثمار بأساليب متطورة تعتمد على التكنولوجيا، بهدف تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة.

وزادت الوزارة في تقرير إنجازاتها، عن نجاحها في تركيب 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب لتوفير الاستهلاك في المياه.