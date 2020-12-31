التحقيق مع طبيب نفسي متهم بالتحرش بمريضاته: بالأحضان والحقنة الشرجية

تواصل النيابة العامة، التحقيق مع الطبيب النفسي «م. ف.»، المتهم بالتحرش وهتك عرض مريضاته، مدعيا استخدام طرق طبية حديثة في علاجهم، مثل الأحضان والحقنة الشرجية، إذ بدأت نيابة النزهة فى استجواب الطبيب، ومواجهته بما جاء على لسان مقدمى البلاغات.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات عيادة الطبيب، واستدعته على مدار 3 جلسات متصلة لسماع أقواله، إذ أنكر التهم الواردة على لسان بعض مريضاته، مدعيا أنها عبارة عن اتهامات كيدية ليس لها أساس من الصحة، واستشهد بعدد آخر من مريضاته، الذين لم يقدموا أي بلاغات ضده، ليدلل على صحة روايته.

اتهامات غرضها الإساءة

قال الطبيب النفسي، خلال تحقيقات النيابة، تحديدا في الجلسة الأخيرة التي استغرقت 3 ساعات، إن الاتهامات هدفها الإساءة له، لأنه طبيب ناجح ويحظى بثقة كبيرة من المرضى الذين تعاملوا معه على مدار سنوات، سواء من الرجال أو النساء، نافيا تحرشه بالفتيات، أو حضن أي منهم.

بلاغات عدد من الفتيات

تقدمت عدد من الفتيات، ببلاغات إلى النائب العام ضد طبيب نفسي، اتهموه بالتحرش بهن خلال جلسات العلاج، إنه ادعى استحداث الأحضان كطريقة جديدة للعلاج، بالإضافة إلى الحقنة الشرجية، زاعما أنه حصل على دراسات حديثة، تؤكد صحة روايته.

التحريات مستمرة

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تلقت إذن من النيابة العامة بإجراء تحريات بشأن البلاغات المقدمة ضد الطبيب المتهم بالتحرش.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، لإجراء التحريات بشان الاتهامات، وتوجهت قوة من المباحث إلى العيادة وتحفظت على الكاميرات، وبدأت فى مناقشة الشهود، ولا تزال القوات تواصل تحرياتها بشأن الواقعة.