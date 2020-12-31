إصابة 12 في يومين بالقليوبية.. كيفية التعامل مع الطفل في العزل: نطمنهم

تخصيص الطابق الثاني بمستشفى الأطفال التخصصي بالقليوبية كعزل صحي للأطفال دون الـ 15 عاما، قرار إداري جديد بالمستشفى وذلك بعد استقبال 12 طفلا مصابين بفيروس كورونا، عقب خضوعهم للأشعة المقطعية والتحاليل.

وجرى حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 أطفال مع عزلهم منزليا، بعدما تم تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى على مدار اليوم.

من عمر يوم إلى سنتين نسبة إصابتهم بالفيروس 0.4%، أما الفئة من عمر 2-5 سنين فنسبة إصابتها بالفيروس تصل إلى 0.3%

بعدما أصبح الأطفال ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الوباء، وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنّ الفئة العمرية من عمر يوم إلى سنتين نسبة إصابتها بالفيروس 0.4%، أما الفئة العمرية من عمر 2-5 سنين فنسبة إصابتها بالفيروس تصل إلى 0.3%.

وتبعه تصريح للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشأن توفير أماكن ومستشفيات عزل للأطفال، خاصة في ظل احتياج لبعض الأطفال للعزل.

ويوصي خبراء علم النفس بأن تكون تجهيزات مستشفيات عزل الأطفال مختلفة كليا عن شكل مستشفى العزل العادي المخصص لمصابي كورونا من الكبار، لمراعاة الحالة النفسية للطفل.

التحدث إلى أطفال العزل بنبرة صوت هادئة

وبحسب قول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فالبالطو الأبيض للطبيب دائما ما يسبب شعورا بالخوف للطفل، ويزداد الأمر صعوبة مع عزله بعيدا عن والديه، لذلك من الأفضل أن تكون الجدران والأبواب ذات ألوان محببة للأطفال، وإن أمكن لصق صور مرسومة على الجدران لإدخال البهجة على نفوسهم.

نبرة التحدث إلى أطفال مستشفيات العزل يجب أن تكون هادئة، وبحسب تصريحات«هندي» لـ«الوطن»، يفضل تخصيص اليوم الأول في العزل للتهيئة النفسية للطفل من خلال شرح الأمر له بشكل مبسط بواسطة التمريض والأطباء وعدم تهويل الأمر عليه.

الألعاب الإلكترونية والكارتون

وضع شاشات تليفزيون في كل غرفة إن امكن، خطوة مهمة أوصى بها «هندي» لعرض قنوات الكرتون للأطفال وعدم حرمانهم من الألعاب الإلكترونية، لافتا إلى مراعاة االبدء بإشغال الغرف الواسعة قدر الإمكان ورفع الستائر لدخول ضوء الشمس داخل الغرف أطول وقت ممكن.

تخصيص ركن للألعاب اليدوية والعرائس و ألعاب التركيب «البازل» والصلصال في المستشفى لإشغال وقت الأطفال، خطوة أخرى أكد أهميتها الدكتور وليد هندي لدعم الأطفال في مستشفيات العزل مع تخصيص وقت محدد في اليوم لإنزالهم إلى حديقة المستشفى للعب تحت أشعة الشمس لتحسين الحالة المزاجية لهم.

تشغيل أغاني بصوت هادئ في الإذاعة الداخلية

«إذا كانت المستشفى تحتوي على إذاعة داخلية، يفضل تشغيل أغانٍ بصوت هادئ للأطفال منتصف اليوم لإضافة حالة من المرح».. واستكمل هندي حديثه عن الأجواء النفسية الواجب تهيئتها للأطفال في مستشفيات العزل، لما تلعبه الحالة النفسية من دور كبير في التعافي من كورونا.

وأشار هندي إلى وجوب تحقيق التجانس بين الاطفال على أساس الفئة العمرية داخل العنبر الواحد، فيتم تخصيص عنابر الفئة العمرية من 3 : 6 سنوات وعنابر أخرى للمرحلة العمرية من 6 : 9 سنوات، وعنابر مستقلة لمرحلة الطفولة المتأخرة وبدايات مرحلة المراهقة من 9 : 12 عاما.

الأطفال المصابون بفيروس كورونا في العزل المنزلي معاملتهم بطريقة خاصة لرفع الحالة المعنوية لهم

الأطفال المصابون بفيروس كورونا في العزل المنزلي يجب معاملتهم بطريقة خاصة لرفع الحالة المعنوية الخاصة بهم ومساعدتهم على التعافي سريعا، وأوصى هندي أولا بضرورة طمأنة الطفل طوال الوقت ووصف الأمر على أنه مرض عادي وعدم تهويل الأمر من حوله.

إلى جانب الطمأنة يفضل إشغال الطفل طوال الوقت بالحديث عن لاعبي الكرة المحببين إليه من المتعافين من فيروس كورونا ليعطي له دافع إيجابي يرفع من حالته المعنوية ما يساعد على سرعة التعافي، بحسب قول استشاري الصحة النفسية.