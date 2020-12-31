نقل جثمان المخرج حاتم إلى سوريا مساء اليوم

وصل منذ قليل جثمان المخرج السوري حاتم علي، إلى مطار القاهرة، بعد خروجه من «مشرحة زينهم» منذ قليل، استعدادًا لنقله إلى موطنه سوريا في الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن يوارى جسده الثري في صباح يوم الجمعة.

وتوفي المخرج حاتم علي، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة، خلال تواجده بأحد الفنادق الكبرى بعد أن عثر عليه ميتا داخل غرفته من قِبل عمال النظافة.

ويوجد جثمان المخرج الراحل حاليًا داخل مطار القاهرة، بصحبة أبنائه، ويتم حاليًا إنهاء الإجراءات المتعلقة بشحن الجثمان إلى سوريا.

وبعد وفاة المخرج حاتم علي، تعرضت زوجته «دلع الرحبي» والتي كانت تتواجد في دولة كندا، لأزمة صحية طارئة وصدمة عصبية بعد تلقيها خبر وفاة رفيق دربها، الأمر الذي تتطلب نقلها إلى المستشفى لوضعها تحت الملاحظة الطبية.

منذ قليل خرج جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، من مشرحة زينهم، استعدادًا لنقله إلى مطار القاهرة، لشحنه على طائرة متجهة إلى دمشق ودفنه بموطنه غدًا الجمعة.

وشهد محيط مشرحة زينهم غياب الفنانين عن وداع حاتم علي، وأرجع غالبيته الأمر إلى إصابة بعضهم بفيروس كورونا، وتخوف الآخرين من الفيروس، فيما تواجد النجمان جمال سليمان وسامر المصري لوداعه.

مسلسل «أهو ده اللي صار»، الذي عُرض في فبراير 2019، تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، يعد من آخر الأعمال التي تولى حاتم علي إخراجها، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، بخلاف تقديمه عدد من الأعمال منها «حجر جهنم، تحت الأرض، كأنه امبارح».

وقبل رحيله، كان المخرج حاتم علي يستعد لتحضير مسلسل «سفر برلك»، والذي كان مقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، وتدور أحداثه حول فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي حتى قيام الثورة العربية.