«معيط»: الدولة حسنت أوضاع 600 ألف طبيب بنحو 2.25 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توجيهات القيادة السياسية خلال عام 2020، جاءت لدعم القطاع الصحي بالكامل، في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، أن الدولة رفعت زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء، وهيئة التمريض بالقطاع الصحي، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، لأعضاء المهن الطبية، الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض، من 400 إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأشار «معيط» إلى أنه رفعت مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه، اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وفت الحكومة، رغم تحديات أزمة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2020، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم، في 30 يونيه 2020، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.

ونوه الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بداية من يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.