وفاة طبيبين متأثرين بكورونا في الدقهلية

نعت نقابه الأطباء بالدقهلية، اثنين من أطبائها رحلوا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الأطباء الذين استشهدوا جراء إصابتهم بالفيروس إلي 51 طبيبا.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إن الدكتور فايز فهمي نوار، أصيب بفيروس كورونا ونفلته أسرته لمستشفى خاص بالقاهرة، إلا أنه توفي بعد تدهور حالته، بينما توفي الدكتور حسني سعد نصار بعزل مستشفي السنبلاوين العام.

وأضاف الشحات في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى ضم اسمي الطبيبين إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها إلى 51 طبيباً، تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وجاء نعي النقابة بعد 3 أيام فقط من نعيها طبيبين آخرين ليرتفع عدد الأطباء الذين نعهم النقابة خلال 3 أيام إلى 4 أطباء، والطبيبان الذين سبق نعيهما هما: الدكتورة ياسمين زين العابدين استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، ثم الدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين والذين توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19».