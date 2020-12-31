المعلمين تطالب بتخفيض أعداد حضور أعضائها بالمداس بعد تأجيل الامتحانات

توقع خلف الزناتي نقيب المعلمين، بتقسيم العمل بين المدرسين بالتناوب فيما بينهم لتخفيض عدد الحضور داخل المدارس، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك علىكل أنواع التعليم ومستوياته في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

وأضاف الزناتي، لـ«الوطن»، أن قرار مجلس الوزراء جاء جيدا في ظل انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أنه في الفترة الماضية عندما تم تأجيل الدراسة، وجعلها أون لاين، تم إرجاء الأمر للمحافظين ومديرين المدارس لضبط العمل والحضور بين المدرسين، مؤكدا أنه طالما تم إلغاء الدراسة في المدارس يجب تخفيض عدد المعلمين الحضور بالمدارس.

وعن جاهزية المدارس والمعلمين للتعليم عن بعد، قال الزناتي: «إلى حد ما نحن نستطيع تفعيل التعلم عن بعد، فلا يوجد أمامنا حل آخر في ظل انتشار أعداد الإصابات بكورونا».

تخفيض المناهج الدراسية

أما بالنسبة للمناهج الدراسية التي سيتم منحها للطلاب، أوضح الزناتي أنه سواء تم تخفيض المناهج الدراسية أو لا، فهي من اختصاص وزارة التربية والتعليم وليست النقابة المنوطة به.

وتابع: «لم تصلنا شكاوى أو مطالب من المعلمين في وقت سابق لتأجيل الدراسة، وعدد الإصابات لدينا مثلها مثل جميع شرائح المجتمع، فالمعلمين شريحة ضمن شرائح المجتمع، وإصابتهم طبيعية».