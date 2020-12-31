مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل التحول للدارسة أون لاين بعد قليل

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيا مهما بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبحسب مجلس الوزراء سيتم استكمال نظام الدراسة بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على أنواع التعليم كافة ومستوياته.