«الأعلى للجامعات» يناقش آليات تنفيذ امتحانات الترم الأول بعد تأجيلها

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سوف يناقشون بعد قليل، قرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن تعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، إلى ما بعد 20 فبراير المقبل، وذلك عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية «زووم».

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم مناقشة آليات ومواعيد الامتحانات الجديدة للفصل الدراسي الأول، وكذلك الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والثاني وآليات وطرق الامتحانات المقررة للعام الجامعي 2020، وكونها إلكترونية أم ورقية، وكذلك استعداد الجامعات لتطبيق الدراسة أون لاين بالكامل.

وكان عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أكدوا استعدادهم لتطبيق الدراسة عن بعد «أون لاين»، وفقاً لمنظومة التعليم الهجين الذي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، مؤكدين أن تم رفع أكثر من 95% من المقررات الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة لكل جامعة وكذلك المنصة التعليمية الموحدة «مايكروسوفت» للجامعات.