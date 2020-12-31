طليقة مالك التوحيد النور تتقدم ببلاغ ضده للنائب العام: ابنه أجهضني

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، وكيلا عن شيماء سيد عمران ضد طليقها سيد السويركي مالك سلسلة التوحيد والنور، ونجله أحمد ومستشارهما القانوني، وطبيبة بمستشفى السلام بالمهندسين، يتهمهم فيه بخطف موكلته أثناء حملها وإجهاضها بالمستشفى.

وأضاف صبري، أن موكلته كانت متزوجة عرفيا من الشيخ محمد جبريل، ولكن بعد فترة من الوقت طلقها، ثم تعرفت على رجل الأعمال سيد السويركي صاحب محال التوحيد والنور الشهيرة، وأعجب بها وأرسل لها بعض الوسطاء لكي يحصل على موافقتها على الزواج.

وأضاف: «بعد الاتفاق على تفاصيل الزواج، تزوجها السويركي، ولم تكن تعلم أنه يجمع 5 زوجات في آن واحد، وتمت الزيجة سريعا، وتفاجأت بعد شهور من الزواج أنها ضمن 4 زوجات أخريات، وحملت بعدما دخل السجن بتهمة الجمع بينها وبين أخريات».

وأضاف: «استغل المشكو في حقهم نجله ومستشاره القانوني وجود السويركي في السجن، وقاما بالاعتداء عليها وهي حامل وخطفها واقتيادها إلى مستشفى السلام بالمهندسين، وقامت طبيبة بالمستشفى وتدعي ليلى سيد البنا بإجهاضها بطريقة تعرف بفرم الصغار وهم داخل الرحم، وهددوها بالقتل حال تقدمت ضدهم ببلاغ».

وأوضح صبري في بلاغه، أن ثروة المشكو في حقه الأول تصل إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أنه معروف بعلاقاته النسائية المشبوهة، وسبق حبسه في قضية الجمع بين عدة زوجات، بحكم من محكمة الجنايات.

وتابع: وبتاريخ 5 ديسمبر الجاري، ألقت أجهزة الأمن القبض على السويركي، بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.