تطوير 16 مركز خدمة واستخراج 9 آلاف رقم سري لبطاقات تموين بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع الجهات الرقابية من تحرير 22 ألف و769 مخالفة خلال عام 2020، إذ شنت حملات تفتيشية ورقابية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ المنيا الجهود التي بذلتها المديرية على مدار عام 2020، ففي مجال النظم والمعلومات تم تطوير 16 مركز خدمة تموينية على مستوى المحافظة وتزويد مراكز الخدمة التموينية بـ43 جهاز حاسب آلي لرفع كفاءة العمل بالمكاتب وتطبيق منظومة التحول الرقمي، واستخراج 9 آلاف رقم سري للبطاقات التموينية، والرد على 2500 شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه في مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 17109 مخالفة جاءت بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 6660 مخالفة تنوعت بين (إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة القانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة).

وأضاف وكيل الوزارة، أنه في مجال التجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمنشآت التموينية تم تحرير 485 محضر ما بين (مخالفة قانون حماية المستهلك، سلع مجهولة المصدر، سلع مكشوفة وغير مطابقة للمواصفات ، عرض سلع بتخفيضات وهمية)، كما تم تحرير 41 محضر في مجال المواد البترولية وذلك ضد أصحاب مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين ومحطات الوقود المخالفة.

ولفت "يوسف" أنه في مجال متابعة وتطبيق المنظومة الالكترونية تم الرد على خدمة المواطنين بشأن 1142 شكوى، وفحص 311 تظلم والبت فيها، وإصدار 861 قرار غلق لمخالفة المنظومة الالكترونية، وفحص 1150 شكوى مقدمة لشؤون التموين والرد عليها.