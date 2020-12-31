«الاتصالات»: البنية التحتية على أتم الاستعداد لتقديم الدراسة «أونلاين»

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعدادت البنية التحتية للاتصالات، لتقديم الدارسة للطلاب «أونلاين»، عبر منصات التعليم الرقمية المختلفة.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن البنية التحتية للاتصالات جاهزة لتحمل الضغط المتوقع عليها، بعد أن حولت الدراسة «أونلاين»، وأن شركات الاتصالات استثمرت خلال العام الحالي ما يزيد عن 48.1 مليار جنيه، خلال العام المالي 2019 – 2020، بنسبة نمو قدرها 35% عن العام الذي يسبقه.

وأعلنت شركة أورانج، إطلاق خطوط وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي، بما يخدم تفعيل التابلت التعليمي، الذي تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة هذه المرحلة، وطرحت الشركة باقات مخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا بـ5 جنيهات فقط حصريا.

وكانت وزارة الاتصالات، قد اتفقت مع شركات المحمول الأربع العاملة في مصر على توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية، الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% للمستخدمين كافة، لدعم إتاحة التعليم عن بعد، والخدمات الأساسية بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، في مارس الماضي، مع بداية جائحة كورونا.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يطبق القرار على مرحلة التعليم الأساسي والجامعي.

يأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

ووافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية، اعتبارا من السبت المقبل، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.