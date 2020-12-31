«الأعلى للجامعات»: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

كشف مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس الأعلى للجامعات المنعقد حاليا عبر تقنية الفديو كونفرانس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية، موعد امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي 2020، على أن تكون الامتحانات بعد 20 فبراير المقبل، علن أن يتم تحديد آليات تطبيقها سواء كانت أون لاين أو حضوريا وفقا لعدد المصابين والوفيات بكورونا، على أن يتم تحديد ذلك في اجتماع الأعلى للجامعات قبلها.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون حضوريا وفقا لامكانيات كل جامعة وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطبيقها، مشيرا إلى أنها لن تكون أبحاث، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الأزمة باحترافية، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم واجتماع دائم للأعلى للجامعات عبر فديو كونفرانس.

وكشف المصادر، أنه سيتم تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومد فترة الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني وتعويضها من الإجازة النهائية.