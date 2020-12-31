هاله خليل بعد أسبوع من إصابتها بكورونا: الأدوية منهكة جدا

أعلنت المخرجة هالة خليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحسن حالتها الصحية، بعد مرور أسبوع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هالة، قائلة: «بعتذر لكل الناس اللي اتصلوا يتطمنوا عليا، وماقدرتش أرد عليهم، أنا الحمد لله بتحسن، بس الأدويه منهكة جدا، إنشالله هانت».

وأعلنت المخرجة هالة خليل، الأسبوع الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للمسحة، التي ظهرت إيجابيتها.

وكتبت هالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله، وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

وأصيب عدد كبير من العاملين في الوسط الفني، بفيروس كورونا، خلال الفتره الماضية، منهم كريم فهمي، والمنتج جمال العدل، ومي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، والفنانة يسرا.