بعضهم مازال مجهولاً.. بدء تسليم جثث ضحايا حادث العلاقي إلى ذويهم

تسلم أهالي قرية "الكلح" التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، قبل قليل، جثث 4 من أبناء القرية، بينهم 3 أشقاء، لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الجبلي بناحية العلاقي، جنوب شرق المحافظة، وتم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية.

وكشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية لـ"الوطن" عن أسماء عدد من ضحايا حادث التصادم بين سيارتين ربع نقل "دهابة"، وقع صباح اليوم الخميس، عند مدخل طريق "برانيس"، بمنطقة العلاقي، أسفر عن مصرع 12 شخصاً، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتعرف على هويات باقي الضحايا، وغالبيتهم من قرية "الكلح" بمركز إدفو، و"نجع ونس" بمركز دراو، بالإضافة إلى آخرين من مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

ومن بين المتوفين الذين تم التعرف عليهم: "محمد عبداللاه عبد الله، وحسين عبد الله محمد، ومنصور عبد النافع حسن، وحسن محمد حسني، وأحمد طه محمد، ومحمد عبد الكريم سلطان، وجمعة عبد الكريم سلطان، وصالح عبد الكريم سلطان"، بينما لم يتم تحديد هويه 4 جثث أخرى داخل مشرحة أسوان العمومية، حيث جرى التحفظ عليها وسط حراسة أمنية، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن أسوان، في وقت سابق صباح الخميس، إخطاراً من حكمدار المديرية بورود بلاغ من شرطه النجدة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين ربع نقل للدهابة بمنطقه العلاقي، عند تقاطع "برانيس" في المنطقة الجبلية، جنوب شرق محافظة أسوان.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أنه تم التعرف على بعض الجثث، وهي لشباب من قرية "الكلح"، بينما لم يتم التعرف على بعض الجثث الأخرى، بسبب تفحمها وتشوه ملامحها، نتيجة الحادث، الذي أدى إلى اشتعال النار في السيارتين.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم بعد التعرف عليها.