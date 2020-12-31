ضابط يتنكر في شخصية موظف ويضبط تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالعاصمة ومحافظة الجيزة، وتبين من التحريات أن وراء تلك الجرائم عامل بمكتب تأجير سيارات ومندوب بشركة قطع غيار.

تشكيل عصابي

وأوضحت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا، وتخصصوا في سرقة السيارات الأجرة والملاكي بهدف مساومة أصحابها في إعادة السيارة مقابل 50 ألف جنيه، وتبين أنهم سرقوا 3 سيارات من منزل واحد خلال شهر، واستولوا منهم على 75 ألف جنيه.

تنكر ضابط

وكوسيلة لضبط التشكيل، تنكر ضابط فى شخصية قريب أحد الضحايا وبدأ في مساومة المتهمين لمدة 15 يومًا، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب عشرات الجرائم خلال فترة جائحة كورونا.

وحُرر محضر، وأُحيل إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين بعد الاستماع لأقوالهم، واعترفوا بارتكاب الجرائم، وبمواجهتهم بتحريات المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

بلاغ سرقة

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأميرية، بحضور «م ع ع ف» صاحب مصنع بلاستيك إلى مبنى القسم والذي أبلغ عن اكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه ماركة «شيفرولية» حال توقفها أمام سكنه، مشيرًا إلى تلقيه في وقت لاحق اتصال تليفوني من هاتف ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

كشف المتهمان

وتم تشكيل فريق من مباحث الجنائية والسيارات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير هروب مرتكبيها، أمكن ضبط السيارة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة حدائق الأهرام.

وتبين أن وراء الجريمة عامل بمكتب سيارات ومطلوب التنفيذ في عدد 4 أحكام حبس جزئي خاصة بجرائم سرقة، بإجمالي حبس 4 سنوات وأسبوع، وصديقه مندوب بشركة لقطع غيار السيارات، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمي حبس.

ضبط الجناة

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ماركة «شيفروليه بيك أب» موديل 2013 حمراء اللون، ومُبلغ بسرقتها في محضر المرج ببلاغ المدعو «ع س ع ا»، وبحوزتهما (مفتاح انجليزي ومفك)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، ومن خلال استخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بسرقة أكثر من 9 سيارات خلال الفترة الماضية بالجيزة، وساوما أصحابها، وحُرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.