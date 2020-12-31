بالأسماء.. تطوير 81 قرية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

أكد المهندس محمد ربيع، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، أن جميع قري مركزي الشهداء وأشمون وعددها 81 قرية، دخلت ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية في 50 مركزًا تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قري مركز أشمون دخلت في الخطة بعد تدخل محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، ومطالبته بوضع المركز أشمون وكذلك مركز الشهداء ضمن خطة التطوير، مؤكدًا أن العزب مدرجة كجزء من تلك القرى بالخطة.

وأوضح، أن تلك القري ستشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات، من مرافق عامة مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي، بجانب الخدمات العامة والمنشآت الصحية، بحيث تكون تلك القري قري نموذجية.

وتستعرض «الوطن» أسماء القري التي دخلت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطويرها بالمنوفية، وضمت 27 قرية في مركز الشهداء، وهي ابشادي، وأبوكلس، والعراقية، وبشتامي، وجزيرة الحجر، ودراجيل، ودناصور، ودنشواي، وزاوية البقلي، وزاوية الناعورة، وساحل الجوابر، وسرسموس، وسلامون بحري، وسلامون قبلي، وشمياطس، وعشما، وعمروس، وكفر عشما، وكفر الجلابطة، وكفر الجمالة، وكفر السوالمية، وكفر الشبع، وكفر حجازي، وكفر دنشواي، وكفر سرسموس، ومنشأة السادات، ونادر.

كما ضمت المبادرة في مركز أشمون باقي القرى الـ81، وهي قرى، أبو رقبة، وأبو عوالي، والأنجب، والحلواصي، والبرانية، والخور، والغنامية، والفرعونية، والقناطرين، والكوادي، والنعناعية، وبراشيم، وبوهة شطانوف، وجريس، ودروه، ودلهوم، وربما الأنجب، وساقية أبوشعره، وساقية المنقدي، وسبك الأحد، وسمادون، وسملاي، وسنتريس، وسهواج، وشاطنوف، وشعشاع، وشما، وشنشور، وشنواي، وشوشاي، وصراوة، وطليا، وطهواي، وقورص .

كما شملت قرى أشمون، كفر أبو رقبة، وكفر أبو محمود، وكفر الحما، وكفر السيد، وكفر الطراينه، وكفر الغريب، وكفر الفرعونية، وكفر صراوه، وكفر قورص، وكفر عون، وكفر منصور، وكوم عياد، ولبيشه وحصتها، ومجريا وكفر مجاهد، ومحلة سبك، ومنشأة جريس، ومنيل جويدة، ومنيل دويب، ومنيل عمروس، ومونسه وعزبتها.