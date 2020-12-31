«شوقي»: استكمال الدراسة واستمرار المحتوى الدراسي دون محذوفات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الدولة المصرية أكدت دومًا حرصها الشديد على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية لأولادنا في المقام الأول ثم السادة المعلمين والإداريين و كل العاملين في المنظومة التعليمية وكل الشعب المصري.

طرق استكمال المحتوي

وأعلن الدكتور طارق شوقي عن حزمة من الحلول حرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وجاءت كالتالي:

- وفقًا لتوجيهات الرئيس بتعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العمل بالعام الدراسي وفي نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء المنظومة للخطر، تقرر إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام والتي ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.

- تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل (الورقية- العملية- الإلكترونية) لما بعد انتهاء أجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة.

- استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استثمرت في العديد من الوسائل التعليمية خلال الفترة الماضية بداية من انتشار جائحة كورونا، والتي منها:

- قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2):مجموعة من القنوات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق جدول بث أسبوعي يتم الإعلان عنه بداية من العام الدراسي الحالي بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة، ويتم بث هذه القنوات فضائيًا وعبر البث الأرضي، وإعلان جدول البث أسبوعيًا على صفحة الوزارة عبر الفيس بوك والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية" https://www.hesas.eg

توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أون لاين، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

- المكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg والتي تضم محتوى علمي رقمي لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية)، فضلاً عن إتاحة أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

- منصة التواصل Edmodo.org وهي منصة أطلقتها الوزارة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg وهي منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الحالي، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوبوهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر اليوتيوب.

وقف حضور الطلاب في المدارس

- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg وهي منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الاستثمار فى هذه المنصات تتيح لنا استكمال العام الدراسي ويستفيد منها الطلاب، أما طلاب المرحلة الثانوية فلديهم أجهزة تابلت وشرائح للدخول على الإنترنت كما أن لديهم قناة تليفزيونية تعليمية بالإضافة إلى منصة تعلم موجودة على التابلت ولديهم منصة أدمومودو والدروس الإلكترونية لتكملة العام الدراسي من المنزل بدون محذوفات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا اتخذنا تلك القرارات لتفادي فترة الذروة في انتشار فيروس كورونا، متمنيًا السلامة لجميع أفراد الشعب المصري وجميع العناصر المشاركة في المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.