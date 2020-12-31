السجن 5 سنوات لممرضتين استولتا على أدوية أورام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة ممرضتين بالسجن لمدة 5 سنوات، والعزل من وظيفتهما، وإلزامهما برد المبالغ المستولى عليها، وغرامة مساوية، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء على كميات من أدوية الأورام من محل عملهما.

صدر الحكم بحق الممرضتين "ك. ع. أ."، و"هـ. س. ف."، بقسم الأورام في المستشفى الجامعي الرئيسي، خلال جلسة المحكمة اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، وسكرتارية سعيد عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 12118 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً بقيام ممرضتين بالمستشفى الجامعي بالاستيلاء على أدوية ومحاليل طبية من محل عملهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن قيام المتهمتين، بصفتهما موظفتين عموميتين، بالاستلاء على صرف أدوية بصيدلية قسم الأورام بالمستشفي الجامعي، عن طريق التزوير في دفاتر صرف العلاج اليومي، وتدوين عقار يسمي "إنسكات"، بزعم وصف هذا العقار للمرضى من قبل الأطباء، على خلاف الحقيقة، وكذلك صرف أدوية ومحاليل للمرضي بأسماء وهمية، وبأرقام تخص مرضى آخرين، بمبالغ تُقدر بنحو مليون و470 ألف و510 جنيهات، و33 قرشاً.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمتين بصرف عقار "إنسكات" لعدد 36 حالة مرضية، بزعم تواجدها داخل قسم الأورام، وتسجيل عدد 38 حالة أخرى، كانوا متواجدين وتم الصرف لهم بعد خروجهم، وصرف عدد 15 ألف و332 أمبول "إنسكات"، بدون وجه حق.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق بسجن المتهمتين 5 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما.