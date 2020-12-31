تفاصيل القبض على سارقي دراجات «الدليفري»: 13 جريمة وضبط بالصدفة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النزهة، وكشفت التحريات عن أن المتهمين تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية الخاصة بالعاملين بالمطاعم.

13 جريمة سرقة

وبضبط المتهمين ومناقشتهم، اعترفوا بارتكابهم 13 جريمة سرقة في القاهرة الكبري، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط بالصدفة

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم النزهة، أفاد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتأدية عملها لمراقبة الحالة الأمنية وضبط المخالفين والهاربين من أحكام جنائية، فوجئوا بقيام شابين بالهروب عقب رؤيتهم لدورية شرطة، ووقعت مطاردة أمنية انتهت بالقبض عليهم، وتبين أنهم «م ر ع أ»، 28 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 3483 لسنة 2014م المرج (سرقات متنوعة)، وصديقه «ع م ع م»، 35 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2014م الوايلي، سلاح بدون ترخيص، و«ع ر ع ح»، وبحوزتهما السيارة ماركة «هيونداي إكسيل» موف اللون موديل 1996، وبدون تراخيص، وأنهما ضبطا حال شروعهم في سرقة الدراجة البخارية حمراء اللون موديل 2015، بأسلوب توصيل الأسلاك.

وبجمع التحريات، تم التوصل للمجني عليه مالك الدراجة «ا م س ا» دليفري، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالشروع في سرقتها، وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهما تبين أنها مبلغ بسرقتها في محضر جنح القسم بلاغ «د س ا ع»، 45 سنة، موظفة .

وبمواجهتهما أقرا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد استخدامها في وقائع السرقة، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب توصيل الأسلاك، وباستخدام السيارة المضبوطة واعترفوا بارتكاب 13 جريمة سرقة، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.