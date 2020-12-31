بعد قرار الحكومة.. 7 منصات إلكترونية للطلبة للتعليم عن بعد

بعد حالة من الترقب من قبل أولياء الأمور، وافق مجلس الوزراء على استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعليم عن بعد.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

منصات التعليم عن بعد البديلة للحضور للمدارس

ذاكر من بنك المعرفة المصري

وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وللدخول على منصة البث المباشر من هنــــا .

مكتبات إلكترونية

ويمكن من خلال الكتبات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطالب في الحصول على المعلومات مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.

قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

وتساعد قناة وزارة التربية والتعليم الطلاب على التحصيل وذلك من خلال تبادل مقاطع الفيديو يوتيوب، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية، وللدخول للقناة من هنــــــا.

قناتي مدرستنا 1 ومدرستنا 2 التعليمية

تعتمد قنوات مدرستنا 1 و2 على الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم.

منصة حصص مصر

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا إطلاق منصة جديدة تحت اسم منصة حصص مصر، من أجل مساعد الطلاب من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي التعود على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، من خلال تقديم المناهج الدراسية ومصادر تعليمية متعددة وموثوق بها وللدخول على منصة البث المباشر من هنـــــــا.

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية

وتعد منصة البث المباشر إحدى قنوات التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر من هنـــــــا.

منصة إدمودو

أما منصة إدمودو، فقد طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وللدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنـــــــــا.