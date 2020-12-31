حبس شاب بتهمة قتل شقيقه في مشاجرة بينهما بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، حبس شاب متهم بقتل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية إخطارًا بوفاة «بهاء. م . ا»، 35 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بدائرة المركز إثر إصابته بجرح طعني بعد تعدٍ من آخرين.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه من الأم «عمرو . ع . م»، 30 عامًا، أثناء تناولهما الطعام، وتطور الأمر لوقوع مشاجرة استل خلالها المتهم سكينًا وطعن شقيقه، ما أدى لوفاته متاثرًا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونُقلت الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليها بالمشرحة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة لإصدار تصرح بالدفن.

كما باشرت النيابة التحقيق مع المتهم، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

وكانت نيابة بلبيس قررت في وقت سابق، تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في مشاجرة، أثناء حضورهم أحد الأفراح في قرية «جلفينا»، التابعة لمركز بلبيس، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

كما قررت النيابة، تجديد حبس 6 متهمين بقتل عامل والتخلص من جثته في مصرف بقرية ميت حمل التابعة لدائرة المركز، بسبب خلاف على التنقيب عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وقررت نيابة أولاد صقر بالشرقية، إحالة مهندس إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه الأصغر، إثر إصابته بجرح طعني، أثناء قيامه بفض مشاجرة بين المجني عليه وشقيقتهما بقرية في مركز أولاد صقر.

كما قررت نيابة جنوب الشرقية إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل شقيقتيهما وحرق جثتها، لشكهما في سلوكها، واعترف الشقيقان خلال التحقيقات، التي أجريت معهما أمام المباحث والنيابة العامة بمنيا القمح، بارتكاب الواقعة، وأنهما أقدما على ارتكابها بعد التأكد من شكوكهما في سوء سلوكها .