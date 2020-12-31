إجازة رأس السنة تعطل نقل جثمان المدرس المصري بالسعودية

3 أيام مرت على وفاة هاني عبدالتواب، المدرس المصري المقتول بالمملكة العربية السعودية، بعدما قضى نحو أسبوع داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري على أيدي طلابه السعوديين؛ ليخرج عمه المرافق له مستغيثا بتأخر إجراءات نقل جثمانه إلى مصر بسبب إجازة رأس السنة الجديدة 2021.

عم المدرس المقتول بالسعودية: أناشد المسؤولين بتسهيل إجرءات نقل الجثمان

عيسى سعد، عم المدرس الذي توفي عن عمر 35 عاما ويرافقه بمدينة الرياض، قال لـ«الوطن» إنه حتى الآن لم يتسلم الخطابات الموجهة للطب الشرعي من أجل إنهاء إجراءات شحن الجثمان بسبب إجازة نهاية الأسبوع والتي عددها 3 أيام، مناشداً السفارة المصرية والنيابة العامة بالسعودية فرع منطقة وادي الدواسر والسليل بتسهيل اجراءات نقل الجثمان.

والاثنين الماضي، تصدر هاشتاج «حق هاني» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب إعلان وفاة هاني عبد التواب، مدرس اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية، عقب إعلان وفاته مباشرة؛وعليه تدخلت وزارة الهجرة وأعلنت أنها تتابع التحقيقات بالتنسيق مع السفارة المصرية بمدينة الرياض.

وتوفي هاني عبدالتواب، مدرس اللغة الإنجليزية، مساء الإثنين الماضي، بعد أسبوع من تواجده داخل العناية المركزة بمستشفى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعدما تم تحويله من إحدى المستشفيات التي نقل إليها في البداية؛ إذ تفاجأ بأحد طلابه بالمرحلة الإعدادية أثناء خروجه من المدرسة برفقة شقيقه الأكبر مطلقا عليه النار ما أودى بحياته بعد أسبوع في المستشفى.

وفور علم أسرة المدرس هاني عبد التواب بخبر رحيله، وقع عليهم الخبر كالصدمة، بحسب صديقه أحمد محود، قائلا، «إخواته وزوجته في حالة يرثى لها مش مصدقين اللي حصل.. كل اللي بيفكروا فيه دلوقتي وصوله جثمانه ودفنه بجوارهم».

ولدى المدرس المتوفي بمدينة الرياض، زوجة وطفلين، تركهم قبل 4 سنوات للعمل بالخارج كمدرس بالمرحلة الإعدادية، وعُرف عنه حسن السيرة والأخلاق من قبل أهالي قريته.