بعد التأجيل.. خبير تربوي: 5 نصائح للتعامل مع فترة الدراسة المقبلة

شكلت الظروف الراهنة طريقة سير العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث أصبح الاعتماد كلياً على التعليم عن بعد تجنباً لسناريوهات فيروس كورنا المحتملة، وأصبح الطلاب في حاجّة ماسّة للنصائح الدراسية التي تعينهم على تخطي الفترة المقبلة لاسيما بعد صدور قرار تأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة نصف العام.

وتحدث الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، موجهاً بعض النصائح الهامة للطلاب لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، والتي تمثلت في الآتي..

- فترة الإجازة التي أتيحت للطلبة هي فرصة لمراجعة الأسئلة والأنشطة استعداداً للامتحانات بعد نصف العام الدراسي، وعلى الطالب أن يستغلها لصالحه بعيداً عن تضييع الوقت.

- عمل جدول مذاكرة يختاره الطالب وفقاً لميوله ومقرراته الدراسية على أن يراجع في اليوم الواحد 3 مواد ويأخذ فترة راحة كافية بين كل مادة والأخرى.

بنك المعرفة يحتوي على كافة الإجابات

- الاستفادة من بنك المعرفة والبرامج التعليمية في التعرف على الأسئلة والتدريبات المناسبة للامتحان، فيستطيع الطالب الحصول على كافة الإجابات التي يحتاج إليها من خلاله.

- الاعتماد على المنصات الإلكترونية على أن تكون هذه المنصات قائمة على المناقشة والحوار بين المدرسين والطلاب طوال وقت المحادثة حتى لا يشعر الطالب بالملل.

- على أولياء الأمور متابعة الطلاب أثناء تواصلهم عبر المنصات الإلكترونية ومحاولة إجراء مناقشات معهم فيما تعلموه من هذه المنصات أو البرامج فهذا يساعد في تنمية مهارات الطالب فإبداء الرأي والتفسير والتعليق يتيح الفرصة للتفكير بعيداً عن التلقين والحفظ.